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OFİSTE DE HAYALLERİNİ YÜKSELT

İş dünyasının en değerli lokasyonlarından birinde olan Skyland İstanbul’un Ofis kuleleri, 43 katla sizi zirveye davet ediyor. 504 ofisten oluşan proje, modern iş dünyasının günlük ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bölümlere ve daha birçok farklı ince detaya sahip.

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İSTANBUL AYAĞINIZIN ALTINDA

YANIBAŞINDA BİR HAYAT

TEM YANIBAŞINDA
FSM 3DK
METRO YANIBAŞINDA
TT ARENA YANIBAŞINDA

KİME SORSANIZ GÖSTERİR

TEMDEN GİRİŞİ OLAN TEK HAYAT

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