Gizlilik Beyanımız

Eroğlu Gayrimenkul olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla üye olduğunuzda sizden bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta, telefon no vb.) talep etmektedir. Yasalar tarafından bildirilen zorunlu durumlar haricinde, bu kişisel bilgileriniz veya iletişim bilgileriniz asla üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Periyodik olarak bilgi almak istememeniz durumunda tarafınıza gönderilen e-mail içeriğinde bulunan link sayesinde tek tıkla ve kolayca üyelikten çıkabileceksiniz ve bu durumda, mail adresinize e-mail gönderimi yapılmayacak, haftalık olarak aldığınız yayınlarımızdan yararlanmak istemediğiniz takdirde de, yayınlarımız için oluşturduğumuz üye veri tabanından çıkarılma işleminiz gerçekleşecektir.

Şirket Bilgilerimiz

Şirket unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıda yazılı olup, haftaiçi 9.00-18.00 saatleri aralığında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Zafer Mah. Çınar Sokak No:2 Kat: 5 Yenibosna Bahçelievler İstanbul Tel: 0212 652 32 32 Fax: 0212 451 06 66

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Yayılması

Kişisel bilgileriniz sadece hizmet gereklilikleri doğrultusunda, size özel bilgilere ulaşabilmek için veya sizinle iletişime geçmek için kullanılacaktır. Bu bilgileriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak veya hiçbir yerde yayınlanmayacaktır. Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler (Kişisel olmayan veriler) Web sitesinie girdiğinizde, genel kişisel olmayan bilgiler (kullanılan internet tarayıcısı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak kaydedilir (üyelik kaydından ayrı olarak). Bu bilgiler, sitemizin genel kalitesini arttırmak amacıyla kullanılır. Bilgileriniz bundan başka işleme tabi tutulmaz ve üçüncü şahıslara iletilmez.

Cookie’ler

Cookie’ler hard diskinizde geçici olarak kaydedilen sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizin bilgisayarınızın tanınmasını sağlayan küçük dosyalardır. Cookie’ler sadece sitemizi ilgilendiren bilgileri toplamak için kullanır.

Bilgi Edinme Hakkı

Gizlilik koruma beyanımız veya kişisel bilgilerinizin nasıl işleme alındığı hakkında sorularınız için bizimle iletişim sayfaları üzerinden bağlantı kurunuz. Talebiniz doğrultusunda internet sitesine ziyaretleriniz sırasında kişisel bilgilerinizden hangilerinin, toplanıldığı hakkında yazılı olarak ve yasalara uygunluk çerçevesinde bilgi alabilirsiniz.

Güvenlik

Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile üyelik sırasında sizden bazı özel bilgilerinizi (isim, e-mail, telefon vb.) talep etmektedir. İstisnasız tüm bu bilgiler kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır ve sadece sizlere daha iyi hizmet verebilmek için kullanılmaktadır. Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. bu bilgileri üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ve ticari amaçla kullanmamaktadır.