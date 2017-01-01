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GÖNDER

HAYAL GİBİ HAYAT BAŞLADI

Seyrantepe Türk Telekom Stadı’nın yanındaki çok değerli lokasyonuyla, üç kule ve bu kuleleri birleştiren meydandan oluşan mimarisiyle, residence, ofis ve konsept AVM’den oluşan karma yapısıyla Skyland İstanbul, her açıdan üstünlük sunan çok özel bir proje.
İş dünyasının en değerli lokasyonlarından birinde olan Skyland İstanbul’un Ofis kuleleri, 43 katla sizi zirveye davet ediyor. 504 ofisten oluşan proje, modern iş dünyasının günlük ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bölümlere ve daha birçok farklı ince detaya sahip.

REKLAM VİDEOSU

İSTANBUL AYAĞINIZIN ALTINDA

YANIBAŞINDA BİR HAYAT

TEM YANIBAŞINDA
FSM 3DK
METRO YANIBAŞINDA
TT ARENA YANIBAŞINDA

KİME SORSANIZ GÖSTERİR

TEMDEN GİRİŞİ OLAN TEK HAYAT

TÜMÜ
YOL TARİFİ
YOL HARİTASI
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